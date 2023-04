Ultime Notizie – Caso Giletti, domenica speciale di Mentana su La7 “per fare chiarezza” (Di lunedì 17 aprile 2023) domenica prossima, 23 aprile, su La7, al posto di ‘Non è l’Arena’, andrà in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana, per fare “chiarezza” sul Caso Giletti. Lo annuncia il direttore di Tg La7 sui suoi profili social: “Sul Caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’arena un segno diverso. Massimo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023)prossima, 23 aprile, su La7, al posto di ‘Non è l’Arena’, andrà in onda unocondotto da Enrico, per” sul. Lo annuncia il direttore di Tg La7 sui suoi profili social: “Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la. So chenon informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’arena un segno diverso. Massimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - GossipItalia3 : Tutti gli aggiornamenti su Daniele Dal Moro, news, foto e more... #oriele #danieledalmoro #Orianamarzoli #gfvip… - Peter58179918 : RT @ClaudiaToni: Ultima ora PER CHI VOLESSE INFORMARSI SULLE ULTIME NOTIZIE.. (cliccate dove c'è la striscia in blu) -