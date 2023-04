Ultime Notizie – Brescia, lascia in strada i 4 figli piccoli: padre denunciato (Di lunedì 17 aprile 2023) Di notte, al freddo, un padre ha lasciato i quattro figli, due dei quali in fasce, adagiati per strada sui seggiolini per auto. E’ successo ieri sera a Brescia, nel quartiere Urago Mella. I piccoli sono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ai bambini e allertato il 118, che li ha portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute, risultate ottime per tutti e quattro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini di età compresa tra 0 e 3 anni, tutti figli di una coppia italiana residente in Germania, abbandonati dal padre all’esterno dell’abitazione dei suoceri, a causa di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Di notte, al freddo, unhato i quattro, due dei quali in fasce, adagiati persui seggiolini per auto. E’ successo ieri sera a, nel quartiere Urago Mella. Isono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ai bambini e allertato il 118, che li ha portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute, risultate ottime per tutti e quattro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini di età compresa tra 0 e 3 anni, tuttidi una coppia italiana residente in Germania, abbandonati dalall’esterno dell’abitazione dei suoceri, a causa di ...

