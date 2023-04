Ultime Notizie – Bonus Trasporti 2023 | domande al via oggi | requisiti | come richiederlo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Al vialeper il. Dalle ore 8 è attiva la piattaforma digitale per accedere a un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Il beneficio è destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). anziati 100 milioni euro. “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere leimmediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - wam_the : Assegno Unico aprile in arrivo: 3 date (una è oggi) - TuttoASRoma : Mourinho: “Il turnover ha pagato. Spero di riavere Dybala giovedì” -

Le buonearrivate ieri sera dall'ospedale San Raffaele che hanno visto uscire dalla terapia ... In questegiornate, Raffaele Palladino avrà poi la possibilità di cominciare a pensare alla ...TEMI:fvgudine raduno vespa udine vespa radunoDall'Italia e da mezza Europa, in 400 a Udine per il Vespa raduno Tutto pronto per la Sagra del Vino di Casarsa della ...Non si placa l'entusiasmo per l'agognata vittoria dello scudetto a Napoli che ha spinto qualche tifoso a cambiare persino la toponomastica della città partenopea facendo diventare la centrale via ...

Guerra Ucraina Russia, news. Scambio prigionieri Kiev-Mosca. La resistenza di Bakhmut LIVE Sky Tg24

La chiusura delle ultime centrali nucleari in Germania segna la fine di un’epoca iniziata 60 anni fa, con l’apertura della centrale di Kahl.Sembrerebbe una buona notizia per l’ambiente, ma non tutti s ...Avezzano. Ultima Giornata 2022/2023 del massimo Campionato Regionale a Squadre Maschili di Serie C2. Lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, ...