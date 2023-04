Ultime Notizie – Berlusconi, “risposta a cure ha consentito trasferimento in degenza ordinaria” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si trova ricoverato dal 5 aprile scorso. Il bollettino sulle condizioni di salute dell’ex premier, il quarto dall’inizio del ricovero, è firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi e primario di terapia intensiva del San Raffaele e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia dello stesso ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) “Al momento lo stato clinico e laallehannoildel presidente Silvioin un reparto di. Proseguono lee il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, Silvio, si trova ricoverato dal 5 aprile scorso. Il bollettino sulle condizioni di salute dell’ex premier, il quarto dall’inizio del ricovero, è firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia die primario di terapia intensiva del San Raffaele e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia dello stesso ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

