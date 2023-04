Ultime Notizie – afroamericano muore in cella divorato dalle cimici (Di lunedì 17 aprile 2023) Orrore in Georgia, dove un 35enne afroamericano, arrestato per una rissa, è stato trovato tre mesi dopo morto in una cella sporchissima, ‘divorato vivo da insetti e cimici“. E’ questa la denuncia dell’avvocato della famiglia di Lashawn Thompson che rivela ora della morte, avvenuta lo scorso settembre, dell’uomo che era stato trasferito nell’ala psichiatrica del Fulton County Jail di Atlanta, dopo che era stato stabilito che aveva problemi mentali. “E’ assolutamente orribile, in quella cella non potevano starci neanche degli animali, e praticamente l’hanno abbandonato lì“, ha detto l’avvocato Michael Harper. “Dovevano trasferirlo nell’unità per l’osservazione medica ma questo non è mai avvenuto e l’hanno trovato morto, divorato dalle cimici”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Orrore in Georgia, dove un 35enne, arrestato per una rissa, è stato trovato tre mesi dopo morto in unasporchissima, ‘vivo da insetti e“. E’ questa la denuncia dell’avvocato della famiglia di Lashawn Thompson che rivela ora della morte, avvenuta lo scorso settembre, dell’uomo che era stato trasferito nell’ala psichiatrica del Fulton County Jail di Atlanta, dopo che era stato stabilito che aveva problemi mentali. “E’ assolutamente orribile, in quellanon potevano starci neanche degli animali, e praticamente l’hanno abbandonato lì“, ha detto l’avvocato Michael Harper. “Dovevano trasferirlo nell’unità per l’osservazione medica ma questo non è mai avvenuto e l’hanno trovato morto,”, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - al35479958 : RT @Wondercri1982: AVETE ROTTO IL CAZZO. NESSUN GIORNALISTA O MEDICO CHE ABBIA IL CORAGGIO DI FARE UNA DOMANDA AI GENITORI DI QUESTE CREATU… - Tutto_CalcioNew : #Napoli, #Simeone si allena in campo: le ultime #tuttocalcionews #calcio -