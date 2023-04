Ultime Notizie – “A Bakhmut uccisi bambini e prigionieri”, il racconto degli ex Wagner (Di lunedì 17 aprile 2023) “A Bakhmut abbiamo ucciso 20 bambini e ragazzi per ordine di Prigozhin”. Due ex mercenari della Wagner, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano massacri di civili compiuti nella zona di Bakhmut, la città dell’Ucraina orientale da settimane fulcro della guerra, e di prigionieri di guerra, compresi 50 militari feriti. Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, pubblica su YouTube il video integrale delle dichiarazioni rese da due ex mercenari. Si tratta di Azamat Uldarov e Alexei Savichev, ex detenuti che hanno lasciato il carcere perché hanno accettato di combattere al fronte. Nelle lunghe interviste, hanno risposto alle domande su azioni compiute su ordini diretti impartiti dai vertici della compagnia. “Abbiamo fatto cose senza senso”, ha detto Uldarov rispondendo a Vladimir ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) “Aabbiamo ucciso 20e ragazzi per ordine di Prigozhin”. Due ex mercenari della, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano massacri di civili compiuti nella zona di, la città dell’Ucraina orientale da settimane fulcro della guerra, e didi guerra, compresi 50 militari feriti. Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, pubblica su YouTube il video integrale delle dichiarazioni rese da due ex mercenari. Si tratta di Azamat Uldarov e Alexei Savichev, ex detenuti che hanno lasciato il carcere perché hanno accettato di combattere al fronte. Nelle lunghe interviste, hanno risposto alle domande su azioni compiute su ordini diretti impartiti dai vertici della compagnia. “Abbiamo fatto cose senza senso”, ha detto Uldarov rispondendo a Vladimir ...

