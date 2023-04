Ultime Notizie – “60 a rischio in zona Sar Malta su 2 barche” (Di lunedì 17 aprile 2023) Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati da Alarm Phone in area Sar Maltese. “La mancata assistenza di Malta mette a rischio 60 vite“, dice l’ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l’organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un’operazione di soccorso. “Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora”. La prima imbarcazione segnalata da Alarm Phone, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso. “Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la disponibilità a recarsi sul luogo, ma la Mrcc maltese gli ha intimato di procedere verso la sua rotta”, dicono dalla Life Support di Emergency, che sabato ha concluso il salvataggio di 55 persone e che si sta dirigendo al porto assegnato di Marina di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati da Alarm Phone in area Sar Maltese. “La mancata assistenza dimette a60 vite“, dice l’ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l’organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un’operazione di soccorso. “Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora”. La prima imbarcazione segnalata da Alarm Phone, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso. “Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la disponibilità a recarsi sul luogo, ma la Mrcc maltese gli ha intimato di procedere verso la sua rotta”, dicono dalla Life Support di Emergency, che sabato ha concluso il salvataggio di 55 persone e che si sta dirigendo al porto assegnato di Marina di ...

