Uefa Champions League, Quarti di Finale, Milan-Napoli 1-0: Commento Tecnico-Statistico (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei Quarti di Finale di Uefa Champions League, Milan-Napoli 1-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 3-11; Primo Tempo, 3-7; Secondo Tempo, 0-4. Percentuali realizzative: 33% - 0%; Primo Tempo, 33% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 38 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 556 Azioni Salienti totali, 402 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 72,30%. Cioè, quasi ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del Napoli. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di circa 10 azioni pericolose su circa 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 93 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Neididi1-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 3-11; Primo Tempo, 3-7; Secondo Tempo, 0-4. Percentuali realizzative: 33% - 0%; Primo Tempo, 33% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 38 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 556 Azioni Salienti totali, 402 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 72,30%. Cioè, quasi ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di circa 10 azioni pericolose su circa 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 93 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si ...

