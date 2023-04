Uefa Champions League: Juan Jesus in conferenza stampa Napoli-Milan (Di lunedì 17 aprile 2023) Juan Jesus parla in conferenza stampa Napoli-Milan alle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di Uefa Champions League. Il difensore partenopeo è atteso in conferenza stampa con Luciano Spalletti, potrai seguire la diretta testuale su Napolipiu.com che riporterà in diretta le le parole dell’allenatore del Napoli. Juan Jesus sarà in campo per Napoli-Milan, avrà il compito di sostituire Kim. Il difensore coreano era diffidato ed è stato ammonito durante il match di andata Milan-Napoli a San Siro. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023)parla inalle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di. Il difensore partenopeo è atteso incon Luciano Spalletti, potrai seguire la diretta testuale supiu.com che riporterà in diretta le le parole dell’allenatore delsarà in campo per, avrà il compito di sostituire Kim. Il difensore coreano era diffidato ed è stato ammonito durante il match di andataa San Siro. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

