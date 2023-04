Udinese | Sottil | ‘Il 3-0 è troppo | Beto ci è mancato Thauvin…’ | Serie A

(Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-16 23:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Andrea, allenatore dell’, dopo la sconfitta sul campo della Roma è intervenuto al microfono di DAZN: “Sappiamo che avevamo tante assenze, non solo, ma non partirei da qui. La squadra ha impattato bene, giocavamo bene, uscivamo da dietro, ma è mancata la precisione dopo aver saltato la pressione. Nella ripresa abbiamo preso questo rigore in una mischia, la Roma sui piazzati ha impatto, ma la squadra è rimasta in partita. Mi fa arrabbiare il secondo gol, perché i ragazzi sanno quanto ci lavoro sulle preventive. Dobbiamo fare fallo, dobbiamo subito accorciare Belotti e non farlo ripartire. Poi la squadra è tornata in partita, ha preso campo, abbiamo guadagnato un rigore giusto ma non l’abbiamo realizzato. E lì fossimo andati sul 2-1, con mezzora davanti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marwanabdlmonem : RT @TuttoASRoma24: Roma-Udinese 3-0, Sottil in conferenza: “Tatticamente non ci hanno impensierito” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #Serie… - Alberto_Today : Udinese, Sottil: 'Il 3-0 è troppo, Beto ci è mancato. Thauvin...' -

L'è uscita sconfitta dall'Olimpico di Roma per 3 - 0. Punteggio esagerato per Andrea, che ha parlato così a Dazn : "Sappiamo che avevamo tante assenze, non solo Beto , ma non partirei da ...Andrea, allenatore dell', ha parlato dopo la sconfitta dei friulani all'Olimpico contro la Roma: le dichiarazioni Andrea, tecnico dell', ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Roma. LE PAROLE - "Non sarebbe corretto partire dalle assenze. La squadra ha impattato bene la partita, come l'avevamo preparata. ...Commenta per primo Andrea, allenatore dell', dopo la sconfitta sul campo della Roma è intervenuto al microfono di DAZN : 'Sappiamo che avevamo tante assenze, non solo Beto, ma non partirei da qui. La squadra ha ...

Udinese, Sottil: "Mancini andava ammonito a inizio ripresa e col rigore sarebbe stato espulso" TUTTO mercato WEB

Andrea Sottil ha commentato così il pesante ko della sua Udinese all’Olimpico contro la Roma: “La squadra ha impattato bene la partita: eravamo aggressivi, uscivamo da dietro come l’avevamo preparata ...Arrabbiato ma non deluso. Andrea Sottil è abbastanza soddisfatto della prestazione offerta dalla sua Udinese all’Olimpico di Roma. Nonostante la sconfitta per 3-0, il tecnico dei friulani è rammaricat ...