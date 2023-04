Udinese-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I friulani vogliono vincere per entrare nei primi dieci della classifica, mentre i grigiorossi non possono prescindere dal conquistare i tre punti se vogliono avere ancora qualche chance di salvezza. Udinese-Cremonese si giocherà domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 presso la Dacia Arena. Udinese-Cremonese: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani vengono dalla netta sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma per 3-0. Dopo aver raggiunto la salvezza da tempo, l’obiettivo della squadra di Sottil è quello di migliorare il punteggio della passata stagione e piazzarsi tra i primi dieci. I grigiorossi hanno ottenuto contro l’Empoli la seconda vittoria consecutiva, ma loro situazione resta disperata. Attualmente occupano il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I friulani vogliono vincere per entrare nei primi dieci della classifica, mentre i grigiorossi non possono prescindere dal conquistare i tre punti se vogliono avere ancora qualche chance di salvezza.si giocherà domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 presso la Dacia Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani vengono dalla netta sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma per 3-0. Dopo aver raggiunto la salvezza da tempo, l’obiettivo della squadra di Sottil è quello di migliorare il punteggio della passata stagione e piazzarsi tra i primi dieci. I grigiorossi hanno ottenuto contro l’Empoli la seconda vittoria consecutiva, ma loro situazione resta disperata. Attualmente occupano il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - periodicodaily : Udinese-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla - zazoomblog : Probabili formazioni Udinese-Cremonese trentunesima giornata Serie A 2022-2023 - #Probabili #formazioni - bigxmount : ??????: Blucerchiati: Sampdoria ???? Rossoblu: Bologna ?? Granata: Torino ??? Orobici|La Dea: Atalanta ?? Bianconeri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Walace: 'Dovremo lavorare sodo e duramente in settimana per fare meglio con la Cremonese' -