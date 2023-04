Udine, vittoria del centrosinistra ‘extra large’: prima volta per Schlein (Di lunedì 17 aprile 2023) La città strappata al centrodestra nel ballottaggio grazie a un 'campo larghissimo' che ha visto insieme Pd, Terzo Polo, sinistra e M5S. Ma l'Iv Rosato frena sul 'modello Udine' E’ la prima vittoria elettorale per Elly Schlein nei suoi quasi primi due mesi da segretaria del Pd. E la vittoria arriva a Udine, dove un centrosinistra formato extra large ha strappato la città al centrodestra e battuto il sindaco uscente della Lega, Pietro Fontanini. Un ‘campo larghissimo’ che ha visto insieme Terzo Polo, Pd, sinistra e M5S. “Un bel lavoro di squadra”, commenta Schlein. “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) La città strappata al centrodestra nel ballottaggio grazie a un 'campo larghissimo' che ha visto insieme Pd, Terzo Polo, sinistra e M5S. Ma l'Iv Rosato frena sul 'modello' E’ laelettorale per Ellynei suoi quasi primi due mesi da segretaria del Pd. E laarriva a, dove unformato extra large ha strappato la città al centrodestra e battuto il sindaco uscente della Lega, Pietro Fontanini. Un ‘campo larghissimo’ che ha visto insieme Terzo Polo, Pd, sinistra e M5S. “Un bel lavoro di squadra”, commenta. “Una bellissima notizia, ladi Alberto Felice De Toni a. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in ...

