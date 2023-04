Udine: Schlein, 'soddisfazione per vittoria De Toni, costruita con spirito squadra' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Una bellissima notizia, ladi Alberto Felice De. Ed è una grandeper tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Unagrazie a un bel lavoro di. Ad Alberto Felice Devanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Così la segretaria del Pd, Elly

