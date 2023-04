Udine: Rosato, 'felice per vittoria De Toni, bel progetto e profilo giusto' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "felice per la vittoria di Alberto felice De Toni sindaco di Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto". Così Ettore Rosato di Iv su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "per ladi AlbertoDesindaco di. Abbiamo costruito un belper la città e scelto il". Così Ettoredi Iv su twitter.

