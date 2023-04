Udine | ribaltone alle elezioni | vince De Toni Schlein | «Bellissima vittoria» | I risultati del ballottaggio in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seneca1900 : A Udine nessun ribaltone La maggioranza degli italiani non è di destra. È il sistema elettorale da cambiare - cicciodevilla : RT @ROBYBOX: ??Udine ribaltone al ballottaggio ??????…Alè Udin ! ???????????? - EvaFabio : Ribaltone a Udine. Al ballottaggio il candidato sindaco del #centrosinistra Alberto De Toni batte con largo vantag… - News24_it : Udine, ribaltone alle elezioni: vince De Toni. «Il centrosinistra riparte da qui» | I risultati del... - Corriere d… - Italia_Notizie : Udine, ribaltone alle elezioni: vince De Toni. «Il centrosinistra riparte da qui» | I risultati del ballottaggio in diretta -

Elezioni Udine, ribaltone del centrosinistra al ballottaggio: Alberto De Toni nuovo sindaco Il Fatto Quotidiano

«Si chiama Alberto Felice DeToni. È il nuovo sindaco di Udine. È del centro sinistra. Ha battuto al ballottaggio il sindaco uscente della Lega. Oggi è un bel giorno». Così Sandro Ruotolo della ...Ribaltone a Udine. Al ballottaggio il candidato sindaco del centrosinistra Alberto De Toni batte con largo vantaggio (52 a 47%) il sindaco uscente, il leghista Pietro Fontanini (quindici giorni fa era ...