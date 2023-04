Udine. Il sindaco uscente Fontanini sconfitto da De Toni: decisiva l’alleanza tra Pd e M5S (Di lunedì 17 aprile 2023) l’alleanza dem grillini realizza il ribaltone a Udine. Al secondo turno delle Comunali il sindaco uscente Pietro Fontanini viene sconfitto da Alberto Felice De Toni. decisiva l’alleanza tra Pd e M5S. Udine passa a sinistra. Al ballottaggio il candidato sindaco del centrosinistra Alberto De Toni batte con largo vantaggio (52 a 47%) il sindaco uscente, il leghista Pietro Fontanini (quindici giorni fa era finita 46 a 39%). È calata l’affluenza, dal 54% del primo turno al 45% del secondo turno, e questo può avere inciso. Come ha pesato l’accordo trovato dal centrosinistra con il candidato sindaco del M5S Ivano Marchiol (9% ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 aprile 2023)dem grillini realizza il ribaltone a. Al secondo turno delle Comunali ilPietrovieneda Alberto Felice Detra Pd e M5S.passa a sinistra. Al ballottaggio il candidatodel centrosinistra Alberto Debatte con largo vantaggio (52 a 47%) il, il leghista Pietro(quindici giorni fa era finita 46 a 39%). È calata l’affluenza, dal 54% del primo turno al 45% del secondo turno, e questo può avere inciso. Come ha pesato l’accordo trovato dal centrosinistra con il candidatodel M5S Ivano Marchiol (9% ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??Alberto Felice #DeToni eletto sindaco di Udine, battuto il sindaco leghista uscente Fontanini. Il centrosinistra… - you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - Ettore_Rosato : Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di #Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città… - AldoSciara : Il risultato ad Udine dimostra, ancora una volta, la necessità di mantenere il ballottaggio per le elezioni comunal… - Ms_Sam29 : RT @ultimora_pol: ??Alberto Felice #DeToni eletto sindaco di Udine, battuto il sindaco leghista uscente Fontanini. Il centrosinistra torna… -