Udine, De Toni è il nuovo sindaco: vince il centrosinistra con il terzo polo. 2003 voti di differenza (Di lunedì 17 aprile 2023) Sconfitto al ballottaggio l'uscente Pietro Fontanini che se la prende con l'astensionismo: «Peccato perché abbiamo fatto cose belle». I dem: «Scelto un progetto di società più inclusiva»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - Ettore_Rosato : Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di #Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città… - elenabonetti : Congratulazioni a Alberto Felice De Toni, eletto sindaco di #Udine. È poi davvero una bella notizia l’elezione di A… - GaeManfredi : Auguri ad Alberto De Toni, nuovo sindaco di #Udine. La sua visione di futuro farà la differenza per i cittadini e p… - federic23830309 : @borghi_claudio Ribaltone a Udine, De Toni nuovo sindaco: centrosinistra strappa il Comune al centrodestra -