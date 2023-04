Ballottaggio aper il sindaco Ha ottenuto 314.826 voti, pari al 64,24% del totale dei votanti. 'Noi di Art.1 votiamo compatti pere Braga come nuovi capigruppo, assolutamente sì'. Arturo ...... con i sondaggi che "segnalano una netta ripresa dopo l'elezione di Elly: al comizio dila ...ritrovarsi in difficoltà sono i fan del matrimonio con Conte come il neo - capogruppo Francesco,...... Massimiliano Fedriga , parla chiaro: la premier era attesa a, eccome. Allertato dal servizio ... Meloni fa scaricabarile su Draghi: 'È tutta colpa dell'ex premier' L'Europala Meloni: ...

Udine: Boccia, 'centrosinistra unito e credibile può vincere' Il Tirreno

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Alberto Felice De Toni, nuovo sindaco di Udine. La sua vittoria al ballottaggio ... Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.Il confronto si sposta ora sulla formazione dello esecutivo dem. Tra i nomi più gettonati quello di Marco Furfaro, come vice segretario unico ...