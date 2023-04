Udine ai progressisti | esulta Elly Schlein | ' Bel lavoro di squadra'  

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

"un candidato forte come De Toni e un grande lavoro di squadra hanno permesso di trasformare l'opposizione di centrosinistra nell'alternativa credibile che ora va ad amministrare", aggiunge ...Nel Friuli Venezia Giulia le cose non sono andate bene ma ale forze di opposizioni unite potrebbero tentare la vittoria al ballottaggio.andrà al ballottaggio il 16 e 17 aprile per scegliere chi tra Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni sarà il nuovo sindaco del capoluogo friulano. Il sindaco uscente Fontanini, sostenuto dal ...E anche se ipuntano a rimontare (nel Partito democratico sperano - così dicono - in ... più in generale, Matteo Salvini è mal sopportato - per usare un eufemismo - tra Trieste e. ...

Udine. Bonelli-Evi (AVS): Congratulazioni per successo De Toni e ... Agenparl

Elly Schlein incassa la sua prima vittoria elettorale lì dove era maturata la prima sconfitta. Udine, Friuli Venezia Giulia: vince De Toni, contro ogni pronostico ...Ora la sfida per Udine vuole arricchirsi di un fronte ampio dove forze civiche, autonomiste, moderate e progressiste si riconoscono in un percorso condiviso con il Pd. Noi – conclude l’esponente dem – ...