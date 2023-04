Ucraina: stato maggiore, 'effettuati 5 attacchi nelle aree di concentramento russe' (Di lunedì 17 aprile 2023) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno effettuato cinque attacchi contro aree di concentrazione russe e sistemi missilistici antiaerei. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, aggiungendo di aver colpito un centro di comando e controllo russo, sistemi missilistici antiaerei, una concentrazione di truppe e attrezzature russe e un deposito di munizioni. Mentre ieri l'Ucraina celebrava la Pasqua ortodossa, le forze russe hanno lanciato oltre 50 missili e bombe aeree, uccidendo e ferendo civili. Le regioni di Zaporizhzhia e Mykolaiv sono state colpite con 25 missili terra-aria S-300, secondo lo stato maggiore ucraino. Le forze russe hanno colpito Snihurivka nell'oblast di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno effettuato cinquecontrodi concentrazionee sistemi missilistici antiaerei. Lo ha riferito lodelle forze armate di Kiev, aggiungendo di aver colpito un centro di comando e controllo russo, sistemi missilistici antiaerei, una concentrazione di truppe e attrezzaturee un deposito di munizioni. Mentre ieri l'celebrava la Pasqua ortodossa, le forzehanno lanciato oltre 50 missili e bombe aeree, uccidendo e ferendo civili. Le regioni di Zaporizhzhia e Mykolaiv sono state colpite con 25 missili terra-aria S-300, secondo loucraino. Le forzehanno colpito Snihurivka nell'oblast di ...

