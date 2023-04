Ucraina: Mosca, 'uccisi sette mercenari britannici' (Di lunedì 17 aprile 2023) Mosca, 17 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno comunicato che almeno sette "mercenari" britannici sono morti nelle ultime ore durante un attacco contro una roccaforte delle forze armate ucraine. "Utilizzando dispositivi aerei senza equipaggio, gli ufficiali dell'intelligence russa hanno localizzato posizioni fortificate in un'area boscosa", ha dichiarato il ministero della Difesa russo sul suo sito web, aggiungendo che in seguito "i soldati dell'unità d'assalto, sotto la copertura di carri armati, hanno superato più di 500 metri di terreno minato per raggiungere le posizioni nemiche". "I soldati russi - precisa il comunicato - hanno utilizzato un gran numero di granate F-1, neutralizzando un gruppo di sette mercenari britannici e catturando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno comunicato che almenosono morti nelle ultime ore durante un attacco contro una roccaforte delle forze armate ucraine. "Utilizzando dispositivi aerei senza equipaggio, gli ufficiali dell'intelligence russa hanno localizzato posizioni fortificate in un'area boscosa", ha dichiarato il ministero della Difesa russo sul suo sito web, aggiungendo che in seguito "i soldati dell'unità d'assalto, sotto la copertura di carri armati, hanno superato più di 500 metri di terreno minato per raggiungere le posizioni nemiche". "I soldati russi - precisa il comunicato - hanno utilizzato un gran numero di granate F-1, neutralizzando un gruppo die catturando la ...

