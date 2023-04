Ucraina, mercenari Wagner: “Abbiamo ucciso 20 bambini a Bakhmut”. Mattarella in Polonia: “Inorriditi dalla Russia” (Di lunedì 17 aprile 2023) La strage sarebbe avvenuta a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nella Wagner attraverso il reclutamento effettuato nelle prigioni. Uno dei due, Azamat Uldarov, ha dichiarato di aver "sparato alla testa a una bambina di 5 anni" Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 aprile 2023) La strage sarebbe avvenuta ae Soledar. Lo hanno confessato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nellaattraverso il reclutamento effettuato nelle prigioni. Uno dei due, Azamat Uldarov, ha dichiarato di aver "sparato alla testa a una bambina di 5 anni"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato ad un'o… - Adnkronos : Due ex mercenari della Wagner confessano massacri di civili compiuti nella zona di Bakhmut, la città dell'Ucraina o… - repubblica : Ucraina, i mercenari del gruppo Wagner: 'A Bakhmut abbiamo ucciso più di venti bambini' [dal nostro inviato Corrado… - renatoman3 : RT @CarloneDaniela: Scandalo scoppiato pochi giorni fa al confine ucraino-polacco. Droga dall'Ucraina per l'Europa, nelle bare dei mercenar… - SapereAude61 : RT @antoniopolito1: Fomenta un colpo di stato in Sudan. Usa migliaia di mercenari per guerre in tutto il mondo. Occupa con la forza e distr… -