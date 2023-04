Ucraina, Mattarella: sostegno sotto ogni profilo finchè necessario (Di lunedì 17 aprile 2023) "Daremo sostegno finchè occorre e sotto ogni profilo, militare, finanziario e per la ricostruzione". Lo ha detto a proposito dell'Ucraina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) "Daremooccorre e, militare, finanziario e per la ricostruzione". Lo ha detto a proposito dell'il presidente della Repubblica, Sergio, dopo il ...

