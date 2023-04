Ucraina: Mattarella, 'sostegno a Kiev in ogni settore finchè necessario, è in gioco libertà' (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "Sintonia piena "sul "sostegno all'Ucraina", di fronte alla "brutale aggressione della Federazione Russa, finché necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda. Una linea che si basa sulla "convinzione -ha spiegato il Capo dello Stato- che questo riguardi non soltanto l'Ucraina e non soltanto i Paesi vicini all'Ucraina come la Polonia, ma riguardi tutti i Paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli, perché questo è quello che è in questione ed è messo in pericolo dalla aggressione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "Sintonia piena "sul "all'", di fronte alla "brutale aggressione della Federazione Russa, finché, finché occorre, sottoprofilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda. Una linea che si basa sulla "convinzione -ha spiegato il Capo dello Stato- che questo riguardi non soltanto l'e non soltanto i Paesi vicini all'come la Polonia, ma riguardi tutti i Paesi che si richiamano alladelle persone e dei popoli, perché questo è quello che è in questione ed è messo in pericolo dalla aggressione ...

