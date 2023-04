Ucraina, Mattarella: “Siamo inorriditi dai comportamenti disumani dei russi” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Abbiamo dimostrato lo stesso interesse verso il versante della sicurezza per quel che sta avvenendo con la brutale e inaccettabile aggressione della russia all’Ucraina. Abbiamo registrato una piena sintonia per il sostegno all’Ucraina, sostegno che sarà dato finché necessario, sotto ogni profilo”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Varsavia, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Polonia, Andrzej Duda. Mattarella dalla Polonia torna a condannare l’invasione dell’Ucraina. E sui migranti parla di norme Ue “preistoriche” da superare “Abbiamo convenuto sul fatto che se l’Ucraina fosse lasciata alla mercè di questa aggressione, ne seguirebbero altre. Siamo inorriditi da alcuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) “Abbiamo dimostrato lo stesso interesse verso il versante della sicurezza per quel che sta avvenendo con la brutale e inaccettabile aggressione dellaa all’. Abbiamo registrato una piena sintonia per il sostegno all’, sostegno che sarà dato finché necessario, sotto ogni profilo”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a Varsavia, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Polonia, Andrzej Duda.dalla Polonia torna a condannare l’invasione dell’. E sui migranti parla di norme Ue “preistoriche” da superare “Abbiamo convenuto sul fatto che se l’fosse lasciata alla mercè di questa aggressione, ne seguirebbero altre.da alcuni ...

