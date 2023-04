Ucraina, Mattarella in Polonia: “Se non sosteniamo Kiev nuove aggressioni seguiranno” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Ucraina al centro delle parole di Sergio Mattarella, da Varsavia. Il capo dello Stato si è recato in visita in Polonia il 17 aprile. “Dopo la brutale aggressione della Russia c’è l’esigenza di sostenere Kiev” ha detto Mattarella. “E sarà un sostegno finché è necessario sotto ogni profilo. Con la convinzione che riguardi tutti i paesi. Se l’Ucraina fosse lasciata sola altre aggressioni seguirebbero“. L’Ucraina, ha sottolineato il Presidente, “ha diritto alla solidarietà e noi la garantiremo in pieno. Anche perché siamo inorriditi da alcuni comportamenti russi, come quelli di colpire obiettivi civili. Tutto questo richiede una grande coesione” dell’Unione europea. Sergio Mattarella e la figlia Laura a Varsavia con Andrzej Duda e la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 aprile 2023) L’al centro delle parole di Sergio, da Varsavia. Il capo dello Stato si è recato in visita inil 17 aprile. “Dopo la brutale aggressione della Russia c’è l’esigenza di sostenere” ha detto. “E sarà un sostegno finché è necessario sotto ogni profilo. Con la convinzione che riguardi tutti i paesi. Se l’fosse lasciata sola altreseguirebbero“. L’, ha sottolineato il Presidente, “ha diritto alla solidarietà e noi la garantiremo in pieno. Anche perché siamo inorriditi da alcuni comportamenti russi, come quelli di colpire obiettivi civili. Tutto questo richiede una grande coesione” dell’Unione europea. Sergioe la figlia Laura a Varsavia con Andrzej Duda e la ...

