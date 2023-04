Ucraina: Mattarella, 'bene compattezza Nato e Ue, sanzioni a Russia indispensabili' (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "È molto importante la grande coesione di molti Paesi intorno all'Ucraina, anzitutto nell'Alleanza Atlantica: insieme agli Stati Uniti i Paesi europei stanno svolgendo una grande opera di sostegno sotto ogni profilo e siamo lieti che questo anno abbia visto l'ingresso nella Nato della Finlandia e ci auguriamo che possa giungere presto l'ingresso effettivo della Svezia nell'Alleanza atlantica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda. "La compattezza dell'Alleanza è un dato importante -ha rimarcato il Capo dello Stato- così come lo è stato parallelamente la compattezza dell'Unione europea che esprime in tutti i modi sostegno all'Ucraina, impegnandosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "È molto importante la grande coesione di molti Paesi intorno all', anzitutto nell'Alleanza Atlantica: insieme agli Stati Uniti i Paesi europei stanno svolgendo una grande opera di sostegno sotto ogni profilo e siamo lieti che questo anno abbia visto l'ingresso nelladella Finlandia e ci auguriamo che possa giungere presto l'ingresso effettivo della Svezia nell'Alleanza atlantica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda. "Ladell'Alleanza è un dato importante -ha rimarcato il Capo dello Stato- così come lo è stato parallelamente ladell'Unione europea che esprime in tutti i modi sostegno all', impegnandosi ...

