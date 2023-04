Ucraina, Lavrov: “Russia vuole che guerra finisca il prima possibile” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – La Russia vuole che la guerra in Ucraina “finisca il prima possibile”. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante la sua visita ufficiale in Brasile. “È chiaro che siamo interessati a porre fine al conflitto ucraino il prima possibile”, ha spiegato Lavrov in una conferenza stampa dopo l’incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira. “Abbiamo già spiegato dettagliatamente in molte occasioni le ragioni di quanto sta accadendo, gli obiettivi che perseguiamo in tal senso”, ha aggiunto Lavrov, secondo i media russi. Lavrov è arrivato a Brasilia questo lunedì, prima tappa di un tour che lo porterà anche in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Lache lainil”. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei, durante la sua visita ufficiale in Brasile. “È chiaro che siamo interessati a porre fine al conflitto ucraino il”, ha spiegatoin una conferenza stampa dopo l’incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira. “Abbiamo già spiegato dettagliatamente in molte occasioni le ragioni di quanto sta accadendo, gli obiettivi che perseguiamo in tal senso”, ha aggiunto, secondo i media russi.è arrivato a Brasilia questo lunedì,tappa di un tour che lo porterà anche in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Un po' di sillogismo Lavrov dice che le trattative di pace devono tenere in considerazione gli interessi della Rus… - Max87903648 : RT @valy_s: Il min Esteri ????#Lavrov ha incontrato l’omologo #Vieira a #Brasilia e ha affermato che la #Russia è interessata a porre fine al… - RSInews : 'Mosca vuole che la guerra finisca presto' - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in viaggio in Brasile,… - palermomaniait : Ucraina, Lavrov: ''Russia vuole vedere una rapida fine della guerra'' - - Biagiosaiano : RT @valy_s: Il min Esteri ????#Lavrov ha incontrato l’omologo #Vieira a #Brasilia e ha affermato che la #Russia è interessata a porre fine al… -