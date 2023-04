Ucraina: Kiev, ‘182.660 militari russi uccisi da inizio guerra' (Di lunedì 17 aprile 2023) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 590 uomini, facendo salire a ‘182.660 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa ‘182.660 uomini, 3.660 carri armati, 7.087 mezzi corazzati, 2.804 sistemi d'artiglieria, 538 lanciarazzi multipli, 285 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 308 aerei, 293 elicotteri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 590 uomini, facendo salire a.660 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa.660 uomini, 3.660 carri armati, 7.087 mezzi corazzati, 2.804 sistemi d'artiglieria, 538 lanciarazzi multipli, 285 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 308 aerei, 293 elicotteri, ...

