Ucraina: Gb, 'per sminare il Paese ci vorranno 10 anni' (Di lunedì 17 aprile 2023) Londra, 17 apr. (Adnkronos) - Per sminare l'Ucraina, probabilmente ci vorrà almeno un decennio. Lo ha scritto l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano su Twitter. "Ogni giorno - afferma il ministero della Difesa di Londra - l'Ucraina continua a ricevere segnalazioni di vittime tra la popolazione civile a causa delle mine antiuomo. Le regioni di Kherson e Kharkiv, precedentemente occupate dalla Russia, hanno sofferto di più. Con l'arrivo della primavera e l'aumento del numero di persone impegnate nelle attività agricole, aumenterà il rischio di incidenti con le mine". L'intelligence ha sottolineato che dall'inizio dell'invasione su vasta scala sono state registrate più di 750 vittime di mine antiuomo tra i civili ucraini. Una vittima su otto è un bambino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Londra, 17 apr. (Adnkronos) - Perl', probabilmente ci vorrà almeno un decennio. Lo ha scritto l'intelligence britca nel suo aggiornamento quotidiano su Twitter. "Ogni giorno - afferma il ministero della Difesa di Londra - l'continua a ricevere segnalazioni di vittime tra la popolazione civile a causa delle mine antiuomo. Le regioni di Kherson e Kharkiv, precedentemente occupate dalla Russia, hanno sofferto di più. Con l'arrivo della primavera e l'aumento del numero di persone impegnate nelle attività agricole, aumenterà il rischio di incidenti con le mine". L'intelligence ha sottolineato che dall'inizio dell'invasione su vasta scala sono state registrate più di 750 vittime di mine antiuomo tra i civili ucraini. Una vittima su otto è un bambino.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ Nessuno dà la caccia a #Putin? Il mandato di cattura per il leader #Russia è stato firmato dalla Corte penale… - MarcoFattorini : La resistenza ucraina in una foto. Lukashivka, regione di Chernihiv. I fedeli in coda per la benedizione dei cestin… - HSkelsen : Polonia e Ungheria hanno introdotto il divieto d'importazione di grano e diversi altri prodotti agricoli dall'Ucrai… - MaristinaG : RT @ultimenotizie: L’Europa minaccia ritorsioni economiche contro #Polonia e #Ungheria per aver bloccato l’export dell’#Ucraina. I due Pae… - magdaics : RT @Antonio_DiSiena: Quando crolla un ponte e si porta via tutta la tua famiglia. Quando succede una cosa qualunque di queste, osserva con… -