Ucraina: Duda, 'con sospensione aiuti a Kiev Russia vincerà e ci soggiogherà' (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "In molti Paesi, anche da parte di leader politici, vengono pronunciate parole che suggeriscono di fermare gli aiuti all'Ucraina: come Presidente polacco, come Presidente di una Paese dell'Unione europea, voglio sottolineare che chiunque chieda di sospendere gli aiuti all'Ucraina di fronte all'aggressione russa opera nell'interesse della Russia perchè vinca sull'Ucraina, perchè la supremazia della Russia è ovvia. Se l'Ucraina non ottiene l'aiuto, la Russia riuscirà a vincere questa guerra e così comincerà il periodo della sua supremazia su questa nostra parte dell'Europa. Conosciamo questa attività russa, questa tentazione di soggiogare altri popoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "In molti Paesi, anche da parte di leader politici, vengono pronunciate parole che suggeriscono di fermare gliall': come Presidente polacco, come Presidente di una Paese dell'Unione europea, voglio sottolineare che chiunque chieda di sospendere gliall'di fronte all'aggressione russa opera nell'interesse dellaperchè vinca sull', perchè la supremazia dellaè ovvia. Se l'non ottiene l'aiuto, lariuscirà a vincere questa guerra e così comincerà il periodo della sua supremazia su questa nostra parte dell'Europa. Conosciamo questa attività russa, questa tentazione di soggiogare altri popoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica della ...

