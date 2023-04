Ucraina, battaglia violenta a Bakhmut. Kiev: “Attacchi senza successo” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Continua la battaglia tra russi e ucraini per il controllo di Bakhmut. Secondo quanto riferisce Kiev, la Russia ha lanciato quelli che l’esercito ucraino ha definito “Attacchi senza successo” contro i sobborghi della città assediata, mentre all’interno si registrano pesanti combattimenti strada per strada, e anche casa per casa. “A Bakhmut sono in corso pesanti combattimenti”, ha riferito lo stato maggiore dell’esercito ucraino. “Il nemico ha lanciato Attacchi senza successo nelle vicinanze di Khromove e Ivanivs’ke”, sobborghi intorno alla periferia. Queste ultime azioni suggerirebbero un tentativo da parte di Mosca di accerchiare i soldati ucraini all’interno di Bakhmut. Nonostante le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Continua latra russi e ucraini per il controllo di. Secondo quanto riferisce, la Russia ha lanciato quelli che l’esercito ucraino ha definito “” contro i sobborghi della città assediata, mentre all’interno si registrano pesanti combattimenti strada per strada, e anche casa per casa. “Asono in corso pesanti combattimenti”, ha riferito lo stato maggiore dell’esercito ucraino. “Il nemico ha lanciatonelle vicinanze di Khromove e Ivanivs’ke”, sobborghi intorno alla periferia. Queste ultime azioni suggerirebbero un tentativo da parte di Mosca di accerchiare i soldati ucraini all’interno di. Nonostante le ...

