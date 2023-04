Ucraina: ambasciatore russo, 'Danimarca non ha linee rosse nella consegna di armi' (Di lunedì 17 aprile 2023) Mosca, 17 apr. (Adnkronos) - Le autorità danesi non pongono alcuna linea rossa nel fornire nuovi armamenti all'Ucraina e non pensano al prezzo dell'escalation del conflitto. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Danimarca Vladimir Barbin in un'intervista al quotidiano Izvestiya, aggiungendo che "Copenaghen crede fermamente che l'Occidente sia in grado di consegnare una sconfitta militare alla Russia in Ucraina. La Danimarca non pensa al destino che l'Ucraina e i suoi cittadini dovranno affrontare in caso di ulteriore escalation del conflitto. Copenaghen al momento non ha linee rosse o divieti contro il trasferimento di nuove e nuove armi". Un fondo speciale di 1 miliardo di dollari è stato recentemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Mosca, 17 apr. (Adnkronos) - Le autorità danesi non pongono alcuna linea rossa nel fornire nuovi armamenti all'e non pensano al prezzo dell'escalation del conflitto. Lo ha detto l'inVladimir Barbin in un'intervista al quotidiano Izvestiya, aggiungendo che "Copenaghen crede fermamente che l'Occidente sia in grado dire una sconfitta militare alla Russia in. Lanon pensa al destino che l'e i suoi cittadini dovranno affrontare in caso di ulteriore escalation del conflitto. Copenaghen al momento non hao divieti contro il trasferimento di nuove e nuove". Un fondo speciale di 1 miliardo di dollari è stato recentemente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - ABoenco : France24 censura un reportage sulla guerra in Ucraina dopo la protesta dell’Ambasciatore ucraino (Fulvio Beltrami)… - FarodiRoma : France24 censura un reportage sulla guerra in Ucraina dopo la protesta dell’Ambasciatore ucraino (Fulvio Beltrami) - NazzarenoMi : RT @emilianoleone23: Questi sono i primi carri armati danesi Leopard 1A5 ricondizionati, che saranno presto inviati in Ucraina. Il video è… - lucaVorrei : RT @emilianoleone23: Questi sono i primi carri armati danesi Leopard 1A5 ricondizionati, che saranno presto inviati in Ucraina. Il video è… -