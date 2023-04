Ucraina: ambasciata italiana partecipa a inaugurazione centro per reduci (Di lunedì 17 aprile 2023) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - L'ambasciata d'Italia in Ucraina ha partecipato a Leopoli all'inaugurazione del primo centro “Superhumans”, dedicato ai reduci ucraini che hanno pagato sul proprio corpo l'orrore dell'invasione. Madrina dell'evento la First Lady Olena Zelenska. “Il nostro Paese sostiene convintamente il progetto - ha dichiarato l'Ambasciatore Pier Francesco Zazo - fornendo l'esperienza e le competenze dei centri di eccellenza italiani nel campo delle protesi, della chirurgia ricostruttiva e della riabilitazione attraverso collaborazioni mirate con centri quali l'Istituto Rizzoli, la Fondazione Santa Lucia, l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù e il centro protesi Inail di Budrio”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - L'd'Italia inhato a Leopoli all'del primo“Superhumans”, dedicato aiucraini che hanno pagato sul proprio corpo l'orrore dell'invasione. Madrina dell'evento la First Lady Olena Zelenska. “Il nostro Paese sostiene convintamente il progetto - ha dichiarato l'Ambasciatore Pier Francesco Zazo - fornendo l'esperienza e le competenze dei centri di eccellenza italiani nel campo delle protesi, della chirurgia ricostruttiva e della riabilitazione attraverso collaborazioni mirate con centri quali l'Istituto Rizzoli, la Fondazione Santa Lucia, l'Ospedale pediatrico Bambin Gesù e ilprotesi Inail di Budrio”.

