Ucraina | 470 bambini uccisi e 407 dispersi da inizio guerra

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - 470 bambini sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambini feriti e 407 quelli considerati dispersi. L'ultima vittima "ieri, quando un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un bombardamento nemico nel distretto di Bashtan, nella regione di Mykolaiv", ha detto l'ufficio del procuratore, sottolineando che i dati forniti non sono definitivi e sono in corso indagini sia nelle aree di conflitto che nei territori occupati e che in quelli liberati. Secondo il rapporto, fra feriti e morti, "i bambini più colpiti sono nell'oblast di Donetsk (451), nell'oblast di Kharkiv (275),

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) – 470 bambini sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambi ...E' salito a nove il numero delle vittime a Sloviansk, in Ucraina orientale, dove ieri un condominio è stato distrutto dai bombardamenti russi, come riporta Suspilne. Il cadavere di una donna è stato r ...