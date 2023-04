Ucciso per errore dalla camorra, i familiari rifiutano la proposta di risarcimento dei killer (Di lunedì 17 aprile 2023) Il figlio, del tutto estraneo ad ambienti criminali, fu Ucciso e sciolto nell’acido “per errore”. Alla vigilia dell’udienza preliminare i due assassini, entrambi legati a un clan della camorra, hanno proposto un risarcimento, che però i genitori – riferiscono Il Mattino e Repubblica Napoli- hanno rifiutato: sarà il giudice a decidere. Giulio Giaccio, 26 anni, fu Ucciso il 30 luglio 2000 a Pianura, un quartiere della periferia occidentale di Napoli, vittima di uno scambio di persona. I due uomini arrestati per l’omicidio, Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, già condannati in passato per associazione camorristica e legati al clan Polverino, hanno fatto pervenire ai genitori una offerta di risarcimento del danno. Nappi ha offerto 30 mila euro, Cammarota altri 30mila, più alcuni immobili ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il figlio, del tutto estraneo ad ambienti criminali, fue sciolto nell’acido “per”. Alla vigilia dell’udienza preliminare i due assassini, entrambi legati a un clan della, hanno proposto un, che però i genitori – riferiscono Il Mattino e Repubblica Napoli- hanno rifiutato: sarà il giudice a decidere. Giulio Giaccio, 26 anni, fuil 30 luglio 2000 a Pianura, un quartiere della periferia occidentale di Napoli, vittima di uno scambio di persona. I due uomini arrestati per l’omicidio, Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, già condannati in passato per associazione camorristica e legati al clan Polverino, hanno fatto pervenire ai genitori una offerta didel danno. Nappi ha offerto 30 mila euro, Cammarota altri 30mila, più alcuni immobili ...

