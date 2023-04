Ucciso e sciolto nell’acido per uno scambio di persona: dopo 22 anni gli assassini offrono un risarcimento (Di lunedì 17 aprile 2023) Hanno rifiutato il risarcimento dai camorristi che più di 20 anni fa hanno Ucciso e sciolto un ragazzo nell’acido. I familiari di Giulio Giaccio intendono affidarsi ai giudici per ogni decisione riguardo quello che la gip ha definito “una tristissima pagina di cronaca nera”, affiorata dopo anni di “oblio collettivo”. Prenderà il via domani l’udienza preliminare del processo per l’omicidio di Giaccio, Ucciso e sciolto nell’acido il 30 luglio del 2000, nel quartiere Pianura di Napoli. Il ragazzo, che all’epoca aveva 26 anni, fu tragicamente vittima di uno scambio di persona. “Confidiamo esclusivamente nelle determinazioni dell’autorità giudiziaria”, hanno detto i ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Hanno rifiutato ildai camorristi che più di 20fa hannoun ragazzo. I familiari di Giulio Giaccio intendono affidarsi ai giudici per ogni decisione riguardo quello che la gip ha definito “una tristissima pagina di cronaca nera”, affioratadi “oblio collettivo”. Prenderà il via domani l’udienza preliminare del processo per l’omicidio di Giaccio,il 30 luglio del 2000, nel quartiere Pianura di Napoli. Il ragazzo, che all’epoca aveva 26, fu tragicamente vittima di unodi. “Confidiamo esclusivamente nelle determinazioni dell’autorità giudiziaria”, hanno detto i ...

