“Ucciditi, non mancherai a nessuno”: la chat segreta di una terza media di Latina per umiliare una compagna di classe (Di lunedì 17 aprile 2023) Insulti e maltrattamenti quotidiani, subiti in una classe dove la quasi totalità dei suoi compagni si era “alleata” contro di lei in una chat segreta, dove venivano organizzati maltrattamenti e azioni umilianti. È la storia di un altro caso di cyberbullismo, riferito dal Messaggero, che si è verificato in una terza media di Latina. La ragazzina coinvolta, Anna (nome di fantasia), è riuscita a raccontare quanto subiva alla madre, “che ha presentato una dettagliata denuncia alla polizia Postale che ora indaga per stalking e istigazione al suicidio”. E ora sono scattati gli accertamenti su 15 minorenni. All’origine degli atti di bullismo, alcuni screzi avvenuti tra la ragazza e alcuni suoi compagni. Episodi sfociati nella creazione di una chat segreta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Insulti e maltrattamenti quotidiani, subiti in unadove la quasi totalità dei suoi compagni si era “alleata” contro di lei in una, dove venivano organizzati maltrattamenti e azioni umilianti. È la storia di un altro caso di cyberbullismo, riferito dal Messaggero, che si è verificato in unadi. La ragazzina coinvolta, Anna (nome di fantasia), è riuscita a raccontare quanto subiva alla madre, “che ha presentato una dettagliata denuncia alla polizia Postale che ora indaga per stalking e istigazione al suicidio”. E ora sono scattati gli accertamenti su 15 minorenni. All’origine degli atti di bullismo, alcuni screzi avvenuti tra la ragazza e alcuni suoi compagni. Episodi sfociati nella creazione di una, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Stalking, «Ucciditi, non mancherai a nessuno». Un'intera classe di una scuola media indagata a Latina… - News24_it : Stalking, «Ucciditi, non mancherai a nessuno». Un'intera classe di una scuola media indagata a Latina -… - CrestaLaila : «Ucciditi» e chiamano la 13enne «ebola»: indagata un'intera classe delle medie per istigazione al suicidio… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #stalking, «Ucciditi, non mancherai a nessuno». Un'intera classe di una #scuola media indagata a #latina - Cmmy3 : RT @73deva73: Stalking, «Ucciditi, non mancherai a nessuno». Un'intera classe di una scuola media indagata a Latina. Ragazzi denunciate sem… -