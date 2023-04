“Ucciditi | levati di torno” | sette studenti delle medie rischiano l’indagine per stalking e istigazione al suicidio

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una chat creata per perseguitare una compagna di classe sgradita e spingerla a compiere atti di autolesionismo. La procura per i minorenni di Roma sta valutando se indagare peraldi una scuola media della capitale, membri di un gruppo WhatsApp volto interamente a tormentare un’altra studentessa di 13 anni. Della chat, dal nome “Anti Ebola”, facevano parte in totale quindici ragazzini che per tre mesi e all’insaputa della vittima si scambiavano messaggi sempre più crudeli sulla ragazza. “Lei come l’Ebola, lei che è da evitare come una malattia, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare”, il tenore dei messaggi riportato da Repubblica, secondo cui venivano anche organizzate “prove” tre volte a settimana per mettere a disagio la ragazza. Un’ostilità ...