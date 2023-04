Tutto pronto per il lancio di Space X. Musk: 'un successo se non esploderà in rampa' (Di lunedì 17 aprile 2023) - Il razzo più grande e potente di sempre, è in grado di trasportare 100 persone. Il lancio - che seguiremo in diretta - previsto nella finestra temporale 14 - 16:30 ora italiana Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 aprile 2023) - Il razzo più grande e potente di sempre, è in grado di trasportare 100 persone. Il- che seguiremo in diretta - previsto nella finestra temporale 14 - 16:30 ora italiana

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Ecco il nostro pomeriggio in musica - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Market mover della sett… - dottorbarbieri : ????? NUOVO SBARCO IN CORSO A CATANIA: 700 IMMIGRATI Nel porto di Catania l'imbarcazione con circa 700 migranti al… - DanieleStel_ : RT @NWGEnergia: Tutto pronto! ? A Milano sta per iniziare la seconda edizione del Premio di Bilancio di Sostenibilità, promosso da @Corrie… - gingerhd2 : Mi stava per partire il bestemmione del secolo poi ho riletto. Non mi dovete toccare Keanu con tutto ciò che ha pas… -