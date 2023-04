Tutti sorridenti sul balcone di palazzo per gli 83 anni della regina Margherita. Ma il principe Joachim, intanto, va a vivere sempre più lontano... (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 16 aprile la regina Margherita di Danimarca ha compiuto 83 anni. Per celebrare la ricorrenza la sovrana si è presentata sul balcone del palazzo di Amalienborg insieme a figli, nuore e nipoti. Ma il clima era tutt’altro che sereno… (foto Getty) Tutti insieme appassionatamente. Ma, dicono i maligni, solo per finta. Perché a leggere quello che scrivono i media sul clima alla corte danese, in pochi credono che quello andato in scena ieri sul balcone del palazzo di Amalienborg a Copenhagen sia stato un ritrovo sereno e spontaneo tra parenti per celebrare il membro della famiglia più anziano. Il compleanno della regina Margherita Facciamo un passo indietro. Domenica 16 aprile la ... Leggi su amica (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 16 aprile ladi Danimarca ha compiuto 83. Per celebrare la ricorrenza la sovrana si è presentata suldeldi Amalienborg insieme a figli, nuore e nipoti. Ma il clima era tutt’altro che sereno… (foto Getty)insieme appassionatamente. Ma, dicono i maligni, solo per finta. Perché a leggere quello che scrivono i media sul clima alla corte danese, in pochi credono che quello andato in scena ieri suldeldi Amalienborg a Copenhagen sia stato un ritrovo sereno e spontaneo tra parenti per celebrare il membrofamiglia più anziano. Il compleannoFacciamo un passo indietro. Domenica 16 aprile la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : #Bibbiano prima di Bibbiano Negli USA, la coppia arcobaleno Jennifer e Sarah Hart adottarono 6 bambini, tutti neri… - slide75 : RT @Swiss_Man_1: Non capivo perché tutti andavano da questo ristorante cinese. Poi ho capito perché. Sono gentili e sorridenti… https://t.c… - miozzia_ruri : RT @Swiss_Man_1: Non capivo perché tutti andavano da questo ristorante cinese. Poi ho capito perché. Sono gentili e sorridenti… https://t.c… - Arthedain69 : RT @Swiss_Man_1: Non capivo perché tutti andavano da questo ristorante cinese. Poi ho capito perché. Sono gentili e sorridenti… https://t.c… - rongomiant8 : RT @Swiss_Man_1: Non capivo perché tutti andavano da questo ristorante cinese. Poi ho capito perché. Sono gentili e sorridenti… https://t.c… -