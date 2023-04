Tutti pazzi per Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Clara Soccini e Greta Esposito (Di lunedì 17 aprile 2023) Ci sono serie che segnano un’epoca, una generazione e anche un prima e un dopo. È il caso di Mare fuori, in onda nei mesi scorsi su Rai 2 con la terza stagione e già confermata per una quarta, una quinta e una sesta. Apprezzata al debutto ma senza grandi picchi di pubblico, è esplosa piano piano nel 2020 grazie al passaparola e infine con il passaggio su Netflix (dove staziona stabile nelle prime posizioni dei titoli più popolari). E con il fenomeno irrinunciabile, sono diventati star anche i suoi giovani e quasi sconosciuti attori – che fanno «cose» e raccolgono successi slegati dai personaggi. Piccoli re Mida coccolati, cercati, vezzeggiati. “Mare fuori 3”: attori, primi episodi, Carmine, Silvia, Viola, Nina ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Ci sono serie che segnano un’epoca, una generazione e anche un prima e un dopo. È il caso di Mare fuori, in onda nei mesi scorsi su Rai 2 con la terza stagione e già confermata per una quarta, una quinta e una sesta. Apprezzata al debutto ma senza grandi picchi di pubblico, è esplosa piano piano nel 2020 grazie al passaparola e infine con il passaggio su Netflix (dove staziona stabile nelle prime posizioni dei titoli più popolari). E con il fenomeno irrinunciabile, sono diventati star anche i suoi giovani e quasi sconosciuti attori – che fanno «cose» e raccolgono successi slegati dai personaggi. Piccoli re Mida coccolati, cercati, vezzeggiati. “Mare fuori 3”: attori, primi episodi, Carmine, Silvia, Viola, Nina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marilovesgr33n : Cucù. Tutti pazzi per l’Italia. I viaggi di Antonio Monfreda, International Editor Cabana Magazine, li consiglio - stebellentani : Come sempre: squadra di impuniti dentro e fuori dal campo. Mentre in tutti i media stranieri ci danno dei pazzi per… - ciaosonounamela : sì nel bel mezzo di un tour quando tutti sanno dove si trova e a che ora rischiando che uno di quei pazzi ferisca l… - teleunica : Tutti pazzi per la Valma street block - SandraCeradini : RT @pattyfra1: @SandraCeradini Povero piccolo, fa bene a essere così prudente...con tutti i pazzi che ormai circolano... Buona settimana Sa… -