Tutti pazzi per il Douyin Makeup, tendenza beauty che piace a TikTok (Di lunedì 17 aprile 2023) Una tendenza di bellezza che sembra essere destinata a durare è quella del Douyin Makeup. Arriva dalla Cina ed è diventata virale in tutto il mondo grazie a TikTok. Ma che cos’è e in cosa consiste? Come ogni tendenza beauty che si rispetti, quella del Douyin Makeup è un’altra intramontabile lezione di stile che arriva dritta da TikTok. L’influenza questa volta proviene dalla Cina, ma ha già conquistato il mondo intero dei beauty addicted. In cosa consiste, esattamente, il Douyin Makeup? E come si realizza? Crediti: Instagram/Jackie Wyers – VelvetMagOgni tendenza di bellezza che si rispetti deve ormai superare lo scoglio della diffusione su TikTok. Se ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 aprile 2023) Unadi bellezza che sembra essere destinata a durare è quella del. Arriva dalla Cina ed è diventata virale in tutto il mondo grazie a. Ma che cos’è e in cosa consiste? Come ogniche si rispetti, quella delè un’altra intramontabile lezione di stile che arriva dritta da. L’influenza questa volta proviene dalla Cina, ma ha già conquistato il mondo intero deiaddicted. In cosa consiste, esattamente, il? E come si realizza? Crediti: Instagram/Jackie Wyers – VelvetMagOgnidi bellezza che si rispetti deve ormai superare lo scoglio della diffusione su. Se ...

