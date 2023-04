Tutor e orientatori in classe a settembre

(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - "Dal prossimo anno scolastico, gli studenti e le loro famiglie potranno contare sul sostegno dei docentie degli, per poter individuare e valorizzare i talenti di ogni ragazzo e, di conseguenza, scegliere il percorso formativo più giusto sul quale proseguire". Lo dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che spiega: "È il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno. In questo cammino, i dirigenti, il personale scolastico e l'amministrazione non sono soli e verranno accompagnati dal ministero con iniziative formative e una costante assistenza" assicura il ministro. È disponibile da oggi, sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito, la pagina docenti.istruzione.it ...

