Tutino | “Dovremo avere il doppio delle motivazioni del Benevento | lo dobbiamo ai tifosi”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA inaugurare la settimana che porterà alla sfida tra Palermo eci pensa Gennaro. L’attaccante originario di Napoli ha parlato ai microfoni ufficiali della società rosanero, analizzando la sconfitta di Venezia e proiettandosi al confronto di sabato contro i giallorossi di Andrea Agostinelli. Arrivato a gennaio dal Parma,ha trovato in Laguna il suo secondo centro con i siciliani dopo quello messo a segno contro il Modena. Venezia – E’ stata una sconfitta che brucia, fa male. Volevamo riuscire a tutti i costi a portare qualche punto a casa. Siamo andati in vantaggio e ci siamo fatti recuperare, forse abbiamo accusato mentalmente il gol del pareggio e nella ripresa non siamo più riusciti a essere gli stessi del primo tempo. Siamo dispiaciuti, ma la partita è andata e l’unica cosa che ...

Sarà una partita aperta efare bene le due fasi con grande attenzione. Adesso il margine di errore si assottiglia.Cosa devo rispondere I suoi primi tre mesi lui sa come li ha ...stare attenti in entrambe le fasi: ultimamente ci siamo trovati spesso a dover fare solo quella offensiva. Tornare in campo subito anziché la sosta Sarebbe stato meglio ovviamente... ma la ...Penso che in queste ultime partitecurare il dettaglio. Questa squadra ha incontrato tante ... ORE 12.18 - 'Soleri ha fatto bene da titolare, anche. Vido ha dato segnali confortanti. ...

Nella Giornata 33 del campionato di Serie B 2022/23, il Venezia conquista una meritata vittoria per 3-2 contro il Palermo, in una partita aperta fino agli ultimi minuti di gioco. L'iniziale vantaggio ...