Tunisia, arrestato il leader dell'opposizione Rached Ghannouchi. Così il presidente Saïed completa la demolizione della democrazia (Di lunedì 17 aprile 2023) Un nuovo macigno, che ha le sembianze di una pietra tombale, sulla democrazia in Tunisia. Le forze dell'ordine avrebbero arrestato questa sera Rached Ghannouchi, il leader del principale partito d'opposizione, la formazione d'ispirazione islamica Ennahda. Secondo quanto riferito dalla radio locale Mosaique Fm, Ghannouchi è stato prelevato a casa sua, che è stata anche perquisita, e condotto alla caserma di El Aouina a Tunisi su ordine della procura antiterrorismo. L'anziano leader sarà a seguire interrogato – secondo la versione ufficiale – sul contenuto di un video diffuso in rete mentre discuteva con alcuni membri del Fronte di Salvezza nazionale, principale coalizione di opposizione al presidente Kaïs ...

