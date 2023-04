Tuffi, Coppa del Mondo 2023: buone indicazioni dagli azzurri nella prima tappa di Xi’An (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è alzato il sipario sulla nuova edizione della Coppa del Mondo di Tuffi. Il primo dei tre appuntamenti in programma si è tenuto in Cina a Xi’An e sono arrivate delle buonissime indicazioni per la squadra azzurra. Non c’è stato il podio a suggellare la tre giorni di gara, ma comunque i tuffatori italiani hanno saputo ottenere dei piazzamenti importanti, sfiorando anche l’accesso alle medaglie. Sono arrivati due quarti posti di valore con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro dai tre metri e con Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma. La coppia italiana si conferma tra le migliori della specialità, restando in lotta per un piazzamento sul podio davvero fino all’ultimo tuffo. Per l’italo-canadese da sottolineare soprattutto la grande capacità di migliorarsi notevolmente tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è alzato il sipario sulla nuova edizione delladeldi. Il primo dei tre appuntamenti in programma si è tenuto in Cina ae sono arrivate delle buonissimeper la squadra azzurra. Non c’è stato il podio a suggellare la tre giorni di gara, ma comunque i tuffatori italiani hanno saputo ottenere dei piazzamenti importanti, sfiorando anche l’accesso alle mee. Sono arrivati due quarti posti di valore con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro dai tre metri e con Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma. La coppia italiana si conferma tra le migliori della specialità, restando in lotta per un piazzamento sul podio davvero fino all’ultimo tuffo. Per l’italo-canadese da sottolineare soprattutto la grande capacità di migliorarsi notevolmente tra ...

