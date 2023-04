TS – “Su Dybala sono positivo ma è ancora in forse” (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 01:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: ROMA – A differenza delle altre squadre impegnate nella lotta Champions, la Roma vince e lo fa alla grandissima: 3-0 sull’Udinese grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. “Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45?, altri non hanno neanche giocato, solo 3-4 hanno fatto 90? giovedì. C’è stata una risposta da squadra. Il risultato può far sembrare la partita facile, ma io ho sentito solo sul 3-0 un po’ di tranquillità. Ci sono stati momenti in mezzo in cui si è sentita la stanchezza perché facevamo fatica a pressare in alto. Prima del 3-0 non mi sono mai sentito tranquillo”, questo il commento del tecnico giallorosso José Mourinho nel postpartita. Mourinho spiega perché Pellegrini non ha tirato il rigore Sei gli italiani in campo: “A me ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 01:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: ROMA – A differenza delle altre squadre impegnate nella lotta Champions, la Roma vince e lo fa alla grandissima: 3-0 sull’Udinese grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. “Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45?, altri non hanno neanche giocato, solo 3-4 hanno fatto 90? giovedì. C’è stata una risposta da squadra. Il risultato può far sembrare la partita facile, ma io ho sentito solo sul 3-0 un po’ di tranquillità. Cistati momenti in mezzo in cui si è sentita la stanchezza perché facevamo fatica a pressare in alto. Prima del 3-0 non mimai sentito tranquillo”, questo il commento del tecnico giallorosso José Mourinho nel postpartita. Mourinho spiega perché Pellegrini non ha tirato il rigore Sei gli italiani in campo: “A me ...

