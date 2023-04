Trump e l’accusa di aggressione sessuale, processo non sarà rinviato (Di lunedì 17 aprile 2023) Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta dell'ex presidente Usa, confermata la data del 25 aprile Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta di Donald Trump di rinviare l’inizio del processo a suo carico per aggressione sessuale e diffamazione, confermando la data del 25 aprile. La scorsa settimana gli avvocati dell’ex presidente avevano presentato un’istanza in cui si chiedeva un rinvio di almeno un mese per permettere di “raffreddare” l’atmosfera mediatica, dopo la grande attenzione rivolta all’arresto e incriminazione del tycoon, sempre a New York, per il caso legato alla vicenda Stormy Daniels. Secondo gli avvocati di Trump questa atmosfera rischia di influenzare i giurati che dovranno decidere delle accuse che la giornalista Jean Carroll ha mosso all’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta dell'ex presidente Usa, confermata la data del 25 aprile Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta di Donalddi rinviare l’inizio dela suo carico pere diffamazione, confermando la data del 25 aprile. La scorsa settimana gli avvocati dell’ex presidente avevano presentato un’istanza in cui si chiedeva un rinvio di almeno un mese per permettere di “raffreddare” l’atmosfera mediatica, dopo la grande attenzione rivolta all’arresto e incriminazione del tycoon, sempre a New York, per il caso legato alla vicenda Stormy Daniels. Secondo gli avvocati diquesta atmosfera rischia di influenzare i giurati che dovranno decidere delle accuse che la giornalista Jean Carroll ha mosso all’ex ...

Trump e l'accusa di aggressione sessuale, processo non sarà rinviato Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta di Donald Trump di rinviare l'inizio del processo a suo carico per aggressione sessuale e diffamazione, confermando la data del 25 aprile. La scorsa settimana gli avvocati dell'ex presidente avevano presentato ... L'esito delle prossime offensive sarà decisivo e favorevole ai russi: intervista a Douglas Macgregor Autore di libri considerati essenziali per la visione militare degli USA, collaboratore della Casa Bianca sotto l'amministrazione Trump, oggi Macgregor accusa Biden di attuare in Ucraina un'agenda ... Terzo polo, sipario con stracci. Renzi: "Carfagna sia la leader" ... illustrata ai suoi alla fine di una giornata di insulti con l'ex ... "Mi si accusa di assenze in Senato, ma quando non c'ero facevo ... non ero a Miami con il genero di Donald Trump o in Arabia a ...