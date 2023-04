Trovate in mare due tonnellate di cocaina: sequestro da 400 milioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Maxi sequestro di droga della Guardia di finanza di Catania, che al largo della costa orientale della Sicilia ha recuperato due tonnellate di cocaina, per un valore commerciale stimato superiore ai 400 milioni di euro. A occuparsi delle... Leggi su today (Di lunedì 17 aprile 2023) Maxidi droga della Guardia di finanza di Catania, che al largo della costa orientale della Sicilia ha recuperato duedi, per un valore commerciale stimato superiore ai 400di euro. A occuparsi delle...

